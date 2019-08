Anne Tauber sterk in Zwitserland, maar net naast het podium

Het parcours in Lenzerheide is kort voor mountainbikebegrippen: zo'n 900 meter. Tauber en haar Nederlandse concurrente Anne Terpstra lieten zich de hele race goed zien. Ze waren scherp en zaten vaak voorin.

Rondje te snel

Elisabeth Brandau uit Duitsland sprintte weg uit een groepje van acht en toen ze na acht rondjes over de finish kwam, stak ze haar handen in de lucht. Ze had zich echter even verrekend, want ze moesten nog een rondje.

In dat laatste rondje maakten Jolanda Neff uit Zwitserland en de Française Pauline Ferrand-Prevot tempo. Alleen Jenny Rissvelds (Zweden) en Tauber konden dat bijhouden. In de springt was Ferrand-Prevot het snelst, voor Neff, Rissveds en Tauber.

Vierde keer top vijf

Ferrand-Prevot won afgelopen zondag ook al. Toen werd Tauber vijfde. Het is vrijdag de vierde keer in zes wereldbekerwedstrijd dat Tauber in de top vijf eindigt. De andere twee keren had ze pech.

In het klassement staat Tauber op de vijfde plaats. Een plekje achter Anne Terpstra. Tauber en Terpstra strijden om een plek op de Olympische Spelen van komend jaar. Nederland mag maar één vrouwelijke mountainbiker naar Tokio afvaardigen.