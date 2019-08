SC Cambuur begint seizoen met verlies bij De Graafschap

In het aantrekkelijke begin van de wedstrijd was De Graafschap iets sterker, al kregen de Leeuwarders ook kansen. Zo ging een kopbal van aanvoerder Erik Schouten net naast de goal van De Graafschap-keeper Hidde Jurjus. De meeste kansen waren echter voor de thuisploeg. Daryl van Mieghem was twee keer gevaarlijk, maar beide keren kon Sonny Stevens een doelpunt voorkomen.

Op een hard afstandsschot van Mo Hamdaoui was de doelman van de Leeuwarders kansloos, maar de Leeuwarders zagen de bal op de lat eindigen. Niet veel later gebeurde hetzelfde aan de andere kant: toen stond de lat een mooie goal van Robin Maulun, uit een vrije trap, in de weg.

Goedkope strafschop?

In de blessuretijd van de eerste helft wees scheidsrechter Ingmar Oostrom naar de stip. Hij zag een overtreding van Calvin Mac-Intosch op De Graafschap-spits Ralf Seuntjens. Youssef el Jebli schoot de strafschop binnen.

Al vroeg in de tweede helft vond Robert Mühren voor Cambuur het doel. Hij stond echter buitenspel op het moment dat Mac-Intosch de bal gaf, dus de goal werd afgekeurd. Vlak daarna was het aan de andere kant van het veld wel raak. De ploeg van Henk de Jong overleefde eerst nog een kolderieke situatie, maar uiteindelijk kon Jesse Schuurman toch een schot afvuren. Die werd aangeraakt en viel via Stevens schlemielig binnen: 2-0.