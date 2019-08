Oud-commissaris Hans Wiegel naar Fries revalidatiecentrum

Wiegel is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen, zegt zijn secretaresse tegen de krant. In een revalidatiecentrum in Fryslân herstelt hij nu verder.

Naasten van de VVD-vedette zeggen dat hij goed aanspreekbaar is, maar dat hij niet altijd de juiste woorden kan vinden. De verwachting is dat zijn revalidatie nog wel een poos kan gaan duren.

Wiegel, die in Oudega woont, was vanaf 1982 twaalf jaar lang commissaris van de Koning in Fryslân. Hij kreeg de bijnaam het orakel van Fryslân.