Van Solkema helpt volleybalmannen aan moeizame winst op OKT

In Ahoy in Rotterdam strijdt Nederland met drie andere landen om één plekje op de Olympische Spelen van komend jaar in Tokio. Ze strijden tegen de Verenigde Staten, België en Zuid-Korea. Van die drie is Zuid-Korea op papier de minste, maar toch had Nederland het zwaar.

Van Solkema valt in

Pas halverwege de tweede set, toen bondscoach Roberto Piazza de Fries Van Solkema inbracht, begon het beter te lopen. Nederland kwam terug na een achterstand van drie punten, maar toch ging de tweede set naar de Koreanen.

Pas nadat Piazza nog wat wijzigingen doorvoerde aan het begin van de derde set was Nederland echt beter dan Zuid-Korea. Het was in de derde set nog wel spannend, maar de set ging uiteindelijk met 26-24 naar Nederland. In de laatste twee sets had Nederland het makkelijker.

Nu België en Amerika

Zaterdag speelt Nederland de tweede wedstrijd van het OKT. Dan is België de tegenstander. De Belgen zijn de nummer 12 van de wereld, Nederland de nummer 15. Zondag is Amerika, nummer twee van de wereld, de tegenstander. Alleen de winnaar van de poule plaatst zich voor het WK. Voor de rest is er in januari nog één kans.