VIDEO: Skûtsje Akkrum beticht van intimidatie vanwege protestvlag

De protestvlag van Akkrum hing donderdag lang als een zwaard van Damocles over het skûtsje van Grou. Twee mannen van het Akkrumer skûtsje dachten dat Grou de ton geraakt had. Schipper Pieter Meeter had het zelf niet gezien, maar hing wel de protestvlag: "We kunnen ze wel even gek maken, want ze worden op deze manier fluitend kampioen."