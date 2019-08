VIDEO: SKS-kampioen Grou had het zwaar: "We mogen blij zijn dat we hier staan"

Grou is dan wel kampioen geworden in de SKS, het skûtsje zeilde vrijdag eigenlijk een machteloze wedstrijd op het Snitser Mar. Dat zei Tammo Oosterhof, de adviseur van het Grouster skûtsje. "Toen we het tweede kruisrak in gingen, moesten we steeds corrigeren op de tegenstanders die voor ons lagen. We mogen blij zijn dat we hier staan."