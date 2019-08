Fryslân Fêstlein: "Het skûtsjesilen voelt als een familie in een familie"

Siem, de jongste van de familie, is trots op zijn vader. "Ik vind het zo mooi dat hij dit doet. Ik hoop zelf ook een echte zeiler te worden." Siem heeft dan ook al zeilles, om zo de kneepjes van het vak te leren. "Dan kan ik straks mooi met mijn vader mee op het skûtsje."

Familie

Siem is ook gek op de periode van het skûtsjesilen. "Het is altijd heel gezellig en we zijn dan met zijn allen lekker weg. Iedereen is mee en dat is zo leuk. Het voelt echt als een familie in een familie."