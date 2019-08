Omrop TIP: De eerste aflevering van het 'Cambuur Sjoernaal'

In de eerste aflevering van Cambuur Sjoernaal staan met name Henk de Jong en Sandor van der Heide centraal. De mannen zijn weer even terug bij de club waar ze succes én drama mee beleefden. Twee jaar geleden promoveerden ze met De Graafschap verrassend naar de eredivisie, maar vorig jaar was daar de degradatie. Nu keren ze terug naar Doetinchem. Hoe is dat? Uiteraard is er ook een samenvatting van de wedstrijd en wordt het laatste nieuws van Cambuur besproken. Hoe blikken de spelers terug op de wedstrijd?