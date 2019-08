Hogere werkstraf voormalig directeur cultureel centrum Marrum voor verduistering

Volgens de man verrekende hij het later weer met het cultureel centrum, maar volgens het hof is daar geen bewijs van. Bovendien had hij niet voldoende inkomen om dat te doen. Het is niet duidelijk hoeveel geld hij precies heeft gestolen, maar het gaat in elk geval om enkele duizenden euro's.

Al eerder veroordeeld

De man was eerder veroordeeld tot een werkstraf van 100 uren, maar ging daarin tegen beroep omdat hij vond dat hij vrijuit moest gaan. Nu heeft hij van het hof een werkstraf van 200 uur gekregen, waarvan er 100 voorwaardelijk zijn. Dat moet voorkomen dat de man opnieuw de fout in gaat. Eerder werd hij ook al eens veroordeeld voor eenzelfde vergrijp.

Omdat de zaak al in 2012 en 2013 speelde, vond het hof een celstraf niet meer gepast.