Douwe Visser: "We hebben ontzettend voorzichtig gedaan"

Dat Grou het nu zo zwaar had, kwam doordat ze niet klaar waren voor de harde wind. "Het was zo ontzettend spannend", zegt Visser. "We hadden ook niet de macht die we woensdag en donderdag wel hadden. Dan heb je het minder in de hand. Daar heb ik een hekel aan."

Een groot gevaar

De Grousters moesten koste wat het kost geen protest aan de broek krijgen. "Dat was het grote gevaar. Daarom hebben we zo ontzettend voorzichtig gevaren. In het eerste kruisrak dachten we bijvoorbeeld dat we wel voor de Súdwesthoeke langs konden, maar dat hebben we niet gedaan. Dan kom je hier dus uit."