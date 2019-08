Topfavoriet Grou voor derde keer op rij kampioen SKS

Grou zeilde geen goede wedstrijd. Maar omdat de Grousters in de buurt bleven van Lemmer en Heerenveen, en omdat de voorsprong in het klassement groot genoeg was, kon schipper Douwe Visser na afloop een overwinningsfeestje vieren.

Earnewâld kwam als eerste over de finish op de Snitser Mar, maar dat skûtsje kwam bij de bovenste ton in een situatie terecht met d'Halve Maen. Earnewâld zeilde over stuurboord en had dus geen voorrang. Het werd een aanvaring.