Jansen: “Heb zo’n zin om Chiddy hier te zien spelen”

Heerenveen gaat nog op zoek naar een middenvelder, een vleugelaanvaller en een spits. "En we moeten rekening houden met de ontwikkeling van onze eigen spelers." Hamdi Akujobi viel zondag in bijvoorbeeld. "Zo'n jongen kan ook doorgroeien en dan heb je helemaal geen aankoop meer nodig."

Ricardo van Rhijn zit wel weer bij de selectie, maar begint nog niet in de basis. Hij moet nog wedstrijdfit worden, al is Jansen wel heel erg te spreken over Van Rhijn. "Hij heeft sinds mei niet meer gespeeld, maar is wel fit. Afgetraind. Maar dat is nog wat anders dan wedstrijdfit. Dus hij zal eerst zijn minuten moeten maken bij de beloften."

Als er blessures zijn, dan komt Van Rhijn wel al sneller in aanmerking voor speelminuten.

Warner Hahn op z'n plek in Fryslân

Warner Hahn is inmiddels begonnen aan zijn derde seizoen bij Heerenveen. "Ik heb wel het gevoel dat ik fitter ben. Heb vorig jaar geen vakantie gehad. Toen wilde ik er meteen staan. Maar ik geloof wel dat het me nu goed gedaan heeft."