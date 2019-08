VIDEO: Het nieuwe 'graffitistation' Camminghaburen

Kaal, grijs en verouderd. Ze zullen de meeste mensen het station van Camminghaburen kennen. Het is het tweede station van Leeuwarden en was volgens de gemeente en de NS toe aan een upgrade. Die krijgt het station nu ook, met onder andere een graffiti-make-over van de tunnel onder het spoor. Verder komt er op het station zelf meer ruimte voor groen, nieuwe kaartautomaten en betere verlichting. De graffiti-artiesten zijn inmiddels bezig, het werk aan het plein begint over twee weken. De reizigers kunnen er gewoon langs.