"Het egoïsme moet eruit, anders gaat het helemaal mis met de aarde"

Maar de meesten op de markt keken niet op van het nieuws: "Dat weten we al lang. Bovendien zou ik zeggen dat het vijf óver twaalf is." En iemand anders: "Als we zo doorgaan, gaat alles naar de kloten. Maar ja, het is de welvaart. Die willen we niet kwijt."

Er waren natuurlijk ook andere geluiden: "Het valt allemaal wel wat mee, toch?" En: "Ze vinden er vast wel iets op. Kijk maar naar Israël, dat produceert nu al groenten en fruit in de woestijn."

Bij jezelf beginnen

Regelmatig kwam naar voren dat we er als burger niet veel aan kunnen doen. "Het zijn de grote industrieën en winkelketens waar het roer om moet." En oudere vrouw was het daar niet mee eens: "Het begint bij jezelf. Het egoïsme van 'Me, myself and I', dat met eruit!"