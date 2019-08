Sportminister zaterdag te gast bij Fries kampioenschap fierljeppen

Bruins is in Winsum op uitnodiging van commissaris van de koning Arno Brok. Die heeft dat in samenwerking met het Frysk Ljeppers Boun besloten. De wedstrijden in Winsum beginnen zaterdag om 13.30 uur.

De minister had eerder al gezegd graag kennis te maken met de Friese sporten. Vorig jaar was Bruins ook bij het kampioenschap skûtsjesilen van de SKS.