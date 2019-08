Korfballer Erwin Zwart kijkt vooruit op de WK-finale

Het vergaat Zwart prima in Zuid-Afrika. "Het is natuurlijk heel anders, want het korfbal leeft hier minder. Maar we vermaken ons wel." Volgens hem is het WK in Nederland en België een wereld van verschil in vergelijking met dat in Zuid-Afrika. "Qua publiek en sfeer is het wel wat minder." Wat de uitslagen betreft, zal er volgens Zwart echter niks veranderen.

Mooiste wedstrijd van het toernooi

Het had niet veel gescheeld of Oranje had Taiwan getroffen in de finale. Nederland moet het nu dus opnemen tegen België. De afgelopen zes WK's lukte het Oranje om te winnen van het buurland.

Zou dat deze keer ook het geval zijn? "Het was niet te verwachten dat het België zou worden, want Taiwan had de laatste keer van België gewonnen en België deed het bij het EK heel slecht. Hun wedstrijd donderdag was heel mooi om te zien. Het is voor ons de mooiste wedstrijd van het toernooi en daar hebben we veel zin in."

Toch wel een uitdaging

Nederland en België zijn oppermachtig en de landen zijn aan elkaar gewaagd. Volgens Zwart zit er toch nog wel een uitdaging in. "Sommige wedstrijden zijn makkelijk, maar het is nog wel een uitdaging om hier te staan. Je hoort bij de beste acht mannen van Nederland, dat is al een hele eer. Voornamelijk het traject daaraan vooraf en het hier zijn met de groep is mooi."