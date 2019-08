Slotwedstrijd beslist alles bij SKS: Drie scenario's met drie titelkandidaten

Grou

Grou heeft de overwinning in eigen handen. Als de Grousters bij de eerste drie eindigen, zijn ze kampioen, want met een derde plek komt Grou op 32,7 punten. Dat is minder dan Heerenveen, dat nu met 32,8 punten tweede staat in het klassement.

Heerenveen

Als Grou vierde wordt in de slotwedstrijd, en Heerenveen eerste, dan komen ze beide op 33,7 punten. Dan is het skûtsje dat de laatste wedstrijd het beste zeilde kampioen. In dit geval zou dat Heerenveen zijn.

Heerenveen wint ook als ze vier plekken (of meer) voor Grou eindigen. Als Heerenveen tweede wordt, mag Grou dus niet bij de beste vijf zitten. En Lemmer mag niet meer dan twee plekken voor Heerenveen eindigen.

Lemmer

Lemmer wint als ze drie of meer plekken voor Heerenveen eindigen, en zes (of meer) voor Grou. Dan moet Lemmer dus (bijvoorbeeld) tweede worden, Heerenveen vijfde, en Grou achtste. In dit voorbeeld zou Lemmer 37,7 punten krijgen, Heerenveen 37,8 en Grou 37,7. Ook hier geldt dat het skûtsje dat de laatste wedstrijd het beste zeilde kampioen wordt.