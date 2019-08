Paaltjes op kerkhof Wetsens blijven voorlopig staan

Er is veel kritiek dat de paaltjes er niet uitzien. Wijnsma heeft daar zelf niet zo'n moeite mee. "Je ziet het ook op andere begraafplaatsen. We hebben ook positieve reacties gekregen."

Stichting Alde Fryske Tsjerken zit ermee dat er geen overleg is geweest. "Kijk, die begraafplaats is van ons. We kunnen moeilijk eerst met iedereen overleg gaan voeren. We hebben rondgekeken op andere begraafplaatsen om te kijken hoe ze het daar deden en toen hebben we besloten het zo te doen. Smaken verschillen. Je kunt er ook aan wennen."