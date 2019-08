Hoe zit het met de nieuwe promotieregels in de eerste divisie?

Tot en met vorig seizoen promoveerde slechts één club direct van de eerste divisie naar de eredivisie. Meestal was dat de kampioen. Die ruilde van plek met de laatste ploeg uit de eredivisie.

Dit seizoen promoveren en degraderen twee club rechtstreeks: de kampioen en de nummer twee van de eerste divisie gaan naar de eredivisie, de nummers 17 en 18 van de eredivisie degraderen.

Play-offs

Daarna strijden nog zeven clubs in de play-offs om één laatste plekje in de eredivisie: de nummer 16 van de eredivisie, de vier periodekampioenen van de eerste divisie en de twee hoogste clubs in de eerste divisie zonder periodetitel. Dat kunnen in theorie de nummers 3 en 4 zijn, maar ook de nummers 7 en 8.

In de eerste ronde van de play-offs doen alleen de zes clubs uit de eerste divisie mee. Daarvan gaan drie door naar de halve finale, waar ook de nummer 16 van de eredivisie instroomt.

Belofteteams tellen niet mee

Bij het berekenen van de standen moeten - wat de verdeling van tickets om promotie betreft - de belofteploegen van Jong Ajax, Jong Utrecht, Jong PSV en Jong AZ niet worden meegerekend. Zij kunnen niet promoveren. Als een van hen bijvoorbeeld kampioen wordt, dan schuift al het bovenstaande een plekje op.