Negende editie van metalfestival Into the Grave van gaat start

Ook donderdagavond werd er nog druk gewerkt aan bijvoorbeeld het geluid, de catering en de schermen bij het hoofdpodium. De persoon die dat allemaal moet overzien, is Marieke Peters, hoofd productie van het festival. "Ik kijk om me heen en ik denk: het ziet er inderdaad uit zoals het terrein eruit moet zien de avond voordat het festival opengaat. Dus dat gaat helemaal goed komen", vertelt ze.

Into the Grave wordt gehouden op het Oldehoofsterkerkhof, middenin Leeuwarden. Dat is wel een uitdaging, volgens Peters. "Je loopt wel tegen andere dingen aan dan wanneer je het houdt in een weiland. Wij hebben natuurlijk een beperkte ruimte. Maar die uitdaging vinden we ook wel weer leuk."