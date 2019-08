Partners van F-16-piloten geïntimideerd door 'Russen'

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zegt bekend te zijn met de praktijken, maar wil er verder niets over kwijt. Daardoor is onduidelijk of er, net als in 2017, toen F-16's van de Koninklijke Luchtmacht in de Baltische staten actief waren, nog steeds naasten van uitgezonden Nederlandse militairen worden lastiggevallen.

Op dit moment is de luchtmacht niet meer in Oost-Europa actief, maar zitten in Litouwen nog wel 270 militairen van de Koninklijke Landmacht.