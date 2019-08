CBS: in noorden minder extra doden door hittegolf 2019 dan vorig jaar

Landelijk gezien overleden er 400 mensen meer dan normaal gesproken. Het gaat dan vooral om 80-plussers. Het grootste deel van de slachtoffers komt uit Oost-Nederland, daar was het het warmst en duurde de hittegolf het langst.

De hittegolf was dit jaar van 22 tot en met 27 juli. Dat is relatief kort, maar de temperaturen waren wel extreem hoog. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat hoge temperaturen en een hoger sterftecijfer verband houden. Maar dat is wel minder sterk dan vroeger: mensen weten nu beter wat ze moeten doen als het warm is, zegt het CBS.