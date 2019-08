Nog een race om het SKS-kampioenschap: de verwachtingen van de top-drie

"Er kan nog van alles gebeuren"

Tussen Grou en Lemmer in het klassement staat Heerenveen nog. Schipper Sytze Brouwer en zijn bemanning begonnen donderdag niet goed, maar ze vochten zich nog terug naar een vijfde plaats.

"Je kunt beter een beetje vooraan beginnen", zei Brouwer na afloop. "Het was op zich wel een goede wedstrijd van ons, maar we hadden liever wat meer voorin gezeten. We hebben gestreden voor wat we waard zijn." Het komt de laatste dagen vaker voor dat Heerenveen een inhaalslag moet doen. "De laatste twee dagen wel. We hadden vandaag ook wat pech bij de start. De Súdwesthoeke deed maar wat." Daarom hees Heerenveen ook even de protestvlag tegen de Súdwesthoeke, maar daar zagen ze later toch vanaf. "Zij hadden ook wat argumenten."

Met nog een race te gaan heeft Heerenveen een achterstand van 3,1 punten op koploper Grou. "We dachten dat het meer was. Er kan nog van alles gebeuren, verder kunnen we er niet zoveel over zeggen nu."