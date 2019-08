Zomeractie zorg: kantoormedewerkers helpen bewoners

Bij Skilhiem in Stiens staat de ijskar voor de deur met bewoners eromheen. Hendrik Hiddema vindt het mooi, zegt hij. En bij Parkhove in Leeuwarden is de ICT-afdeling druk aan het werk in de tuin. "We tuinieren alle drie graag", vertelt ICT'er Edwin Doornenbos. "Wij beseffen ook wel dat de zorgmedewerkers daar geen tijd voor hebben vanwege de grote tijdsdruk."