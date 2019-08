Nederland wint van China op WK korfbal en treft België in finale

Zaterdag staat de 'klassieke' korfbalfinale tegen België op het programma. Het had niet veel gescheeld of Nederland had tegen Taiwan gemoeten. Na de reguliere tijd stond het 19-19 bij België-Taiwan. Pas in de verlenging wonnen de Belgen met een 'golden goal'.

Nederland is in totaal negen keer wereldkampioen geworden, België een keer. Dit is het elfde WK.