Omrin-directeur: landelijk afvalprobleem heeft geen gevolgen voor huisvuil

Bij een afvalverwerker in Amsterdam zijn vier van de zes verbrandingslijnen stilgelegd vanwege veiligheidsproblemen. Daardoor is er een tekort aan verwerkingscapaciteit ontstaan. In Fryslân springt afvalwerverker Omrin bij. Zij hebben al 500 ton aan afval overgenomen van Amsterdam. Dat wordt nu verwerkt in Heerenveen. Het is wel het maximum, zegt John Vernooij. "Deze 500 ton per week kunnen we erbij hebben, maar meer niet. Onze installaties hebben een bepaalde capaciteit."

Zo'n probleem als in Amsterdam ziet Vernooij in Fryslân niet snel gebeuren. "We hebben vorig jaar wel wat problemen gehad met de oven in Harlingen, maar toen hadden we snel een technische oplossing. De kans dat de oven echt uitvalt acht ik niet groot."

"Smet op het imago"

Vernooij vindt de problemen in Amsterdam jammer voor de branche van de afvalverwerking. "Als je dit probleem niet opgelost krijgt, dan is het een smet op het imago van de hele branche."

Binnen de branche wordt veel over het probleem gesproken. Ook over mogelijke oplossingen. Een daarvan is om geen afval meer uit het buitenland te importeren. Dat levert een nieuw probleem op, zegt Vernooij. "Degenen die afval importeren, hebben contracten. Als je de import tegenhoudt, moet daar ook voor betaald worden. En wie gaat dat doen?"