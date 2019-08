Bemanningslid Grou Anne Tjerkstra (73): "Ik ben nog zo fanatiek als het maar kan"

Tjerkstra is al zo'n zestig jaar betrokken bij het skûtsjesilen. Hij is schipper geweest Langweer en Joure. Nu hij bemanningslid is van Grou, heet hij een vrije rol aan boord. "Ik zit rondom de mast en adviseer een beetje", vertelt hij.

Zijn meest indrukwekkende rol is als hij de mast in moet. "Dat doe ik als er iets aan de stroppen moet gebeuren. Van tevoren doe ik dat ook, daarom weet ik precies hoe die knopen liggen."