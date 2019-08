Friezen stoppen het meeste in de collectebus van het Oranje Fonds

Schiermonnikoog is van alle gemeentes in heel Nederland het gulst. Mensen op het eiland deden gemiddeld 1,40 euro in de collektebus. Dat is flink meer dan de gemeentes die op de tweede en derde plaats staan. In Renswoude en Eersel ging er gemiddeld 85 en 74 cent in de bus.

Het Oranje Fonds steunt projecten die meehelpen aan een socialere samenleving.