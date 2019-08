"Als de pols uit de polshouder waait, gaat het FK niet door"

De grootste tegenstander is regen, vertelt Anna Martha van der Mei, voorzitter van de fierljep-club in Winsum en verantwoordelijk voor de organisatie van het FK. Het is nog iets te vroeg om nu al te zeggen of de wedstrijd zaterdag zeker wel of zeker niet doorgaat. Wij bekijken de situatie morgen opnieuw en overleggen dan ook met de technische commissie en de vereniging.

Bij regen niet springen

Als het regent, mag er volgens de regelementen niet gesprongen worden. De wedstrijd wordt stilgelegd. Dat mag maximaal een uur duren. Daarna wordt de wedstrijd op een andere dag ingehaald. In dit geval zou aanstaande zondag ideaal zijn, maar dan moet het weer die dag ook wel meewerken.

Als de pols uit de houder waait...

Voor harde wind hanteren ze de stelregel: als de pols uit de polshouder waait, wordt er niet gesprongen. Dat er geen vaste regels zijn. komt omdat het voor elke springschans weer anders is. Zo staat in Winsum een tribune zuidwestelijk van de schans. Dus als de wind zuidwestelijk is, wordt hij tegengehouden door de tribune. Maar wanneer de wind kracht 8, 9 of 10 is, dan verwacht Van der Mei dat de wedstrijd niet doorgaat. De kans bestaat ook dat ze wel beginnen, dat de wedstrijd stilgelegd wordt en op een later tijdstip of op een andere dag afgemaakt wordt.

Als het maar veilig is, zegt Van der Mei. We overleggen morgen opnieuw en maken dus vrijdag bekend wat het wordt ,onder andere in het Fierljepcafé op Omrop Fryslân radio.