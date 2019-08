Nieuw bij Omrop Fryslân: Cambuur Sjoernaal

En dat is nog niet alles. Elke maandag is er ook de Omrop Fryslân Sportcast. Sportverslaggevers Arjen de Boer, Roelof de Vries, Andor Faber of Geert van Tuinen schuiven aan. Onder leiding van Jantine Weidenaar of Andries Bakker praten ze over SC Heerenveen of SC Cambuur. Het laatste nieuws en de nieuwste ontwikkelingen. Maar ook het andere sportnieuws komt aan bod. Van schaatsen tot kaatsen en van shorttrack tot Nyck de Vries; "We hawwe it der efkes oer."