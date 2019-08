Grou wint opnieuw in Lemmer en neemt koppositie in SKS-klassement over

Akkrum is tweede geworden, De Súdwesthoeke derde. De twee grootste concurrenten van Grou in het klassement, Heerenveen en Lemmer, werden respectievelijk vijfde en achtste. Zij stonden op 1 en 2 in het klassement, maar moeten nu vrijdag in de laatste wedstrijd in de achtervolging.

Grou heeft in het klassement nu 29,7 punten, Heerenveen 32,8 en Lemmer 35,7. Het kan vrijdag met de laatste wedstrijd op de Snitser Mar opnieuw ontzettend spannend worden. Douwe Visser weet nog precies hoe dat vorig jaar was: toen moest hij zelf in de achtervolging op Heerenveen. "Het is nu precies andersom als vorig jaar. Jullie weten nog hoe dat is gegaan. Er is nog niets definitief."

Protestdreiging Akkrum tegen Grou

De overwinning van Grou leek eerst nog onder voorbehoud, want Akkrum hees de rode protestvlag tegen Grou. Aanleiding was dat Grou mogelijk een ton had geraakt. Kort voor de finish haalde Akkrum de vlag er weer uit.