Door visnet ernstig gewonde zeehond van Schiermonnikoog laten inslapen

Een zeehond die zondag bij Schiermonnikoog door vrijwilligers van de EHBZ (Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren) is opgevangen is omdat zij in een visnet verstrikt was, is laten inslapen in Zeehondencentrum Pieterburen. Haar verwondingen waren te ernstig om weer te herstellen, de zeehond had grote snijwonden in de rug, nek en pols. Foto's van de verwondingen maakten veel los op sociale media.