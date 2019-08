Cambuurtrainer Henk de Jong heeft zin aan competitie en is optimistisch

"Voor mij is het wel speciaal, ja. Voor de spelers niet. Voor de spelers is het een gewone wedstrijd," zegt De Jong. "Maar ik heb er zin in. Na ruim zes weken voorbereiding is het goed dat we nu beginnen."

Cambuur doet dat met een selectie die de afgelopen maanden een flinke impuls heeft gekregen, maar het ziet ernaar uit dat er nog wel wat bij gaat komen. De Jong: "We kijken nog steeds om ons heen. Maar ik ben al heel blij met de groep die ik nu heb."