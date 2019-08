Wie ljept het verst op het FK? Vooruitkijken in het Fierljep Kafee

Centraal thema in het café is het FK Fierljeppen van 1979. Toen werd Rindert Rosier kampioen bij de senioren, junior Catharinus Hoekstra won de zilveren pols. Ook bespreken Gerrit en Bart de rentree van fierljeptoppers Marrit van der Wal, Anna-Jet Leyenaar en het seizoen van Sigrid Bokma.

De derde helft

Natuurlijk wordt er ook vooruit gekeken op het Fries kampioenschap met deskundigen. Wie zijn de kanshebbers en wat zijn de verwachtingen? En als de winnaars bekend zijn, stroomt de bovenzaal van herberg De Trijesprong in Winsum vol voor 'de derde helft'. Wat kunnen de gasten over die feesten vertellen?

Fierljepmuseum

Verder komt Hannes Scherjon aan het woord over zijn fierljepmuseum, dat dit jaar geopend is in Noardburgum. Sportverslaggever Roelof de Vries doet dit jaar voor het eerst de column van het Fierljepcafé en 'The Lucky Daltons' zorgen voor de muzikale ondersteuning van het programma.