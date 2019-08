Ludieke maispoppen by De Tike tonen gedichten

In een maisveld bij De Tike zijn vanaf donderdag negen etagepoppen te zien die ieder een maiskolf vasthouden met daarop een gedicht. Het gaat om een project van de voormalige gemeentedichter van Smallingerland, Andries de Jong. Het moet ervoor zorgen dat poëzie meer begint te leven in de gemeente. Het poëzieproject wordt mogelijk gemaakt met steun van de gemeente en ondernemers. Het is de bedoeling dat het elk jaar terugkeert.