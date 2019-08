Hoger waterpeil in het IJsselmeer zit vogels in de weg

Dat er een peilverhoging van zo'n 10 centimeter zou komen, kwam niet als een verrassing. Een verrassing is wel dat het peil na de lente niet meer omlaag gebracht is. Natuurvereniging It Fryske Gea heeft daar al contact over gehad met Rijkswaterstaat.

Het hogere waterpeil in het IJsselmeer is ingesteld om voldoende zoet water te hebben voor de drinkwatervoorziening en voor de landbouw, nu het steeds droger wordt.

Steltlopers en eenden

Met name steltlopers en eenden zitten graag op de platen die nu voor een deel of helemaal onbruikbaar zijn geworden. Daardoor scholen de vogels nu ook niet meer in grote groepen samen en dat maakt ze kwetsbaar. Het IJsselmeer is tevens populair bij Wadvogels die bij hoogwater problemen hebben om een rustige en relatief droge plek te vinden.