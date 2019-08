Ben Rienstra verlaat SC Heerenveen en gaat naar Turkse voetbalclub

Rienstra kwam een jaar geleden over van AZ en tekende een contract tot halverwege 2021. Rienstra speelde in totaal 36 wedstrijden voor SC Heerenveen en scoorde vijf keer.

'Dubbele gevoelens'

Technisch manager Gerry Hamstra laat weten dat hij dubbele gevoelens heeft bij de transfer. "Ben vervulde een belangrijke rol binnen het team. We hebben hem vorig jaar niet voor niets voor langere tijd vastgelegd. Wij beseffen echter ook dat dit voor hem een heel mooie kans is om alsnog eens in het buitenland te voetballen."

Het buitenalnd wordt dus de Turkse club Kayserispor. "Zij lieten weten hem heel graag te willen hebben," zegt Hamstra. "Uiteindelijk is het voor alle partijen dan ook een mooie transfer geworden. We wensen Ben het allerbeste toe met deze nieuwe uitdaging op het hoogste niveau in Turkije."