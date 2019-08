Gerard Revedag op Maria Tenhemelopname in Blauwhuis en Greonterp

De organisatie van de 'kleine plechtigheid' is in handen van Willem Bruno van Albada en Henk van Manen, ook wel bekend als Teigetje en Woelrat. Zij waren bevriend met de schrijver en woonden samen met hem in Greonterp.

In de kerk van Blauwhuis dragen Van Albada en Van Manen 's middags om vier uur gedichten voor van Reve. Vervolgens gaat het verder bij de klokkenstoel in Greonterp, bij Huize Het Gras, zoals het huis heette waar Reve samen met de mannen woonde. Daar lezen 'Teigetje en Woelrat' brieven en prozafragmenten van Reve voor, geschreven in de tijd dat ze in Greonterp woonden.

Om half acht 's avonds wordt er een mis opgevoerd in de kerk van Blauwhuis en als afsluiting is er een feestelijke samenkomst in het plaatselijke café.