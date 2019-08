Onderzoek naar oppompen grondwater om Drents-Friese Wold vanwege droogte

Wetterskip Fryslân doet onderzoek naar het oppompen van grondwater in het natuurgebied Drents-Friese Wold. De aanleiding is de droogte en het mogelijke effect op de natuur. Het Wetterskip voert een inventarisatie uit in een gebied van 1.500 meter om het Natura2000-landschap heen en gebruikt daarvoor onder meer een drone.