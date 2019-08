Internationale Kattendag: speciale kattenfilms Slieker Film uitverkocht

"Eerst hadden we maar één voorstelling om 15.00 ingepland", vertelt Loes Brinkman van Slieker Film. "Maar toen deze zo snel vol zat hebben we snel een tweede zaal erbij gedaan." De bezoekers krijgen een compilatie te zien van zo'n 70 minuten aan video's en animaties van katten.

Voor de dierenopvang

De film van CatVideoFest is over de hele wereld te zien en een deel van de inkomsten gaat naar lokale organisaties voor de opvang van katten. Slieker steunt met de vertoning dierenopvang De Wissel in Leeuwarden, daar gaat een deel van de opbrengsten heen.

Op nog vijf andere locaties in het land is dezelfde kattenfilm te zien. Brinkman: "En ook daar zijn zowat alle vertoningen uitverkocht." Maar op Dierendag, vrijdag 4 oktober, zal de film nog eens herhaald worden.