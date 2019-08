Poëzieroute bij Noordwolde toont voorbijgangers 'Hemelse Luchten'

"Toen ik in 2016 voor het eerst geraakt werd door de luchten van Noordwolde was het zomer, met veel blauw en veel wolken. De lucht is een schouwspel, een theater, een oneindige film. Je ziet die schoonheid boven je, dat is geweldig," vertelt Donker.

Ze kwam met het idee om te schrijven. "Toen heb ik contact gezocht met het gebiedsteam Noordwolde, of men belangstelling had voor een bundeltje. Zo kwam ik met talentmakelaar Jan de Cries in Contact. Hij zei: waarom ga je niet groter denken, waarom ga je niet exposeren? En nu is het klaar, het is gaan bloeien," zegt Donker.