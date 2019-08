Natuurmarkt Buitenpost tegen bio-industrie: "Mensen zijn er wel klaar mee"

Gerben de Haan is coördinator van De Kruidhof, hij houdt zich bezig met de Natuurmarkt. Volgens hem is er veel interesse voor duurzaamheid. "Mensen zijn steeds meer bewust van wat ze eten en drinken, daar sluit de markt op De Kruidhof mooi op aan. Op zo'n dag is het erg druk en het aantal bezoekers stijgt al jaren. Dus we kunnen merken dat mensen er behoefte aan hebben."

Op de markt worden bijvoorbeeld producten van eigen tuinen en boomgaarden verkocht. Ook was er een natuurlijke kapsalon, die planten en kruiden gebruikt.

Back to basic

Om aan die vraag te voldoen, geeft De Kruidhof onder andere workshops, bijvoorbeeld 'Koken zonder pakjes en zakjes.' "Mensen zijn er wel een beetje klaar mee. Ze eten spul waarvan ze eigenlijk niet weten wat er in zit. Het is soms wel lekker, maar wat krijg je nu eigenlijk binnen? Men wil weer een beetje 'back to basic', weten wat men eet en waar het vandaan komt."

In 2018 was De Kruidhof de locatie van het project 'Silence of the Bees.' Bezoekers werden bewust gemaakt van het belang van bijen en andere insecten. "Vorig jaar was het bezoekerscentrum voor het eerst geopend. Toen hadden we een topjaar, het lijkt erop dat we dezelfde kant weer op gaan," zegt De Gaan. "Mensen komen met vragen over het inrichten van een tuin voor bijen en vlinders."