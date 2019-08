Boer Peter Jonker over de muizenplaag: "Wij waren er niet klaar voor"

Op een groot aantal plaatsen in de streek wordt nu met pompen en water geprobeerd de muizenplaag aan te pakken. Zo'n 50 hectare land van Jonker heeft schade opgelopen. Vier tot vijf jaar geleden was het ook al zover. Toen had hij 75.000 euro schade.

Deze keer zag Jonker het al enigszins aankomen en kocht hij in het voorjaar al wat extra kuil in. Maar daarmee ben je er nog niet.

Zelfstandigheid

Jonker: "Op de lange termijn moeten wij ons bedrijf er beter op inrichten. In de laatste vier jaar hebben wij dit nu twee keer. Dus ik denk dat we zelf een pomp moeten hebben en we moeten zelf ook slangen hebben. Ik denk dat we met het Wetterskip en onze collega's aan de slag moeten om met elkaar te kijken in welk gebied we het water omhoog kunnen brengen, zodat we allemaal water kunnen pompen."

Het vergroten van duikers zou daarbij welkom zijn en het plaatsen van schuiven waarmee men het water precies daar kan krijgen waar het nodig is.