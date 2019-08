Het is in Nederland het hoogste wat je kunt bereiken: nationaal kampioen worden. Het is ook de droom van Derk-Jan Mekkes uit Doezum. Met de paarden Belmondo en Bentley VDL probeert Mekkes voor het eerst Nederlands kampioen tweespan voor tuigpaarden te worden. Dat gebeurt op het Concours Hippique in Buitenpost, op vijftien kilometer afstand van zijn woonplaats Doezum. Maar, gaat het Mekkes lukken?