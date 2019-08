Omrop TIP: Fierljepcafé met Gerrit de Boer en Bart Helmholt

FK Fierljeppen live bij Omrop Fryslân

Een dag later, op zaterdag 10 augustus, is het Fries kampioenschap fierljeppen vanaf 13.30 live te zien bij Omrop Fryslân op televisie. De presentatie ligt die dag in handen van Gerrit de Boer. Het commentaar komt van Freark Wijma en Bart Helmholt schuift bij beiden aan als analist en co-commentator. Voor de mensen die de finale nogmaals terug willen kijken, is er goed nieuws: op zondag 11 augustus is dat vanaf 09.00 uur te zien op Omrop Fryslân.