Voor veel voetbalverenigingen begint het nieuwe seizoen alweer bijna. Daarvoor zijn de clubs vaak de hele zomer bezig om de grasmat goed voor te bereiden. Bij Trinitas in Elsloo is dat werk echter allemaal voor niets geweest, want daar zijn allemaal gaten ontstaan op de velden door dassen op zoek naar voedsel. Lammert Gorter van Trinitas zet met vrijwilligers schrikdraad om de velden heen.