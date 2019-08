Fryslân Fêstlein: "We mochten voor onze vakantie gewoon niet de Friese grens over"

Uitlaat mist

De vakantie van de familie Krijgsman had een horrorstart. "We waren bij de grens van Fryslân en toen ging alles verkeerd, zo kun je het wel zeggen", vertelt Marijke vol ongeloof. "We reden op de snelweg en hoorden plotseling een tikkend geluid. Bleek dus dat de uitlaat onder de camper was weggevallen," wijst ze aan. "Hij lag helemaal op de weg."

Redding op de camping

Ze raakte wel even in paniek. "Ik heb mijn 2 kinderen, Mara en Melissa, ook in de camper. We zijn toen voorzichtig doorgereden naar de camping zelf in Lauwersoog. Daar was gelukkig iemand die ons kon helpen. Die heeft de uitlaat met spanbanden aan elkaar gezet en hebben we een afspraak gemaakt bij de garage."