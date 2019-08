Grou wint veldslag bij Lemmer, Huzum torpedeert rondvaartboten

"Gelukkig lagen er geen bootjes, anders was het helemaal mis gegaan", zei verslaggever Sippy Tichelaar. Ze zat in een bootje en zag het gebeuren. "Ze geven elkaar geen meter toe en dan kom je soms in situaties waar je niet meer uit kan komen."

Even later streek het skûtsje van Huzum de zeilen. Zij konden niet verder, omdat het helmhout stuk was. Schipper Johannes Meeter was bang dat het helemaal af zou breken.

Het skûtsje van Grou zeilde vooraan, en bleef uit de problemen. Net als Earnewâld. Dat skûtsje zeilde soeverein op de tweede plaats.

Strijd tussen Heerenveen en Lemmer

Daarachter was het spannender. Heerenveen en Lemmer streden om plaats drie. Slag na slag viel Heerenveen aan, en slag na slag verdedigde Lemmer.

Pas op de finish werd de strijd beklonken. Heerenveen kon de laatste onderton beter onderhalen, maar het was niet genoeg om Lemmer voorbij te komen.

Het gevecht om de zesde plek was ook heftig. Akkrum werd vijfde, maar de drie skûtsjes die daarna over de finish kwamen, deden dat vrijwel tegelijkertijd.