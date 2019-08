Ameland herdenkt verdronken paarden reddingboot

By it helpen fan in Dútsk jacht op 14 augustus 1979 rekke de wein mei de acht hynders yn in mui en waard de djipte yn lutsen.

Hjoed-de-dei wurde der noch altyd hynders brûkt by it ynsetten fan in rêdingsboat, mar dan allinne as demonstraasje. Nije wike freed is der ek sa'n demonstraasje, mei as ûnderdiel de betinking.

Bij het helpen van een Duits jacht op 14 augustus 1979 raakte de wagen met de acht paarden in een mui en werd de diepte in getrokken.

Vandaag de dag worden er nog steeds paarden gebruik bij het inzetten van een reddingboot, maar dan alleen als demonstratie. Volgende week vrijdag is er ook zo'n demonstratie, mede als onderdeel van de herdenking.