Derde lijst Freule klaar: favorieten Winsum en Berltsum stomen door

Witmarsum had alle moeite met het tweetal van Akkrum, Hedser en Heiko Zijlstra. Het werd 3-0 voor Witmarsum, Akkrum kwam terug tot 3-3. Daarna liep Witmarsum weer uit naar 5-3, maar opnieuw kwam Akkrum terug tot 5-5. Na een ongelukkig begin aan het laatste eerst werd het verzet toch gebroken: Witmarsum wint met 5-5 en 6-2 en speelt zo dadelijk op de vierde lijst tegen Grou. Zij hadden een staand nummer.

Schone telegraaf

Baard is ook door naar de vierde lijst: in de'alliteratie'-ontmoeting kon Ternaard even knap mee, maar later kwamen zij er niet meer aan te pas. Baard wint met 5-2 en 6-2 en moet straks op de vierde lijst tegen Winsum. Dat partuur plaatste zich als eerste voor de vierde lijst: Jelke Greidanus, Hessel Postma en Gosse de Haan toonden geen genade voor Spannum, want die gingen met een schone telegraaf naar huis: 5-0 6-0.

Berltsum wint met 5-2 en 6-6 van Jellum-Beers. Het was spannender dan de uitslag doet vermoeden. Veel eersten gingen tot 6-6, maar die bordjes gingen allemaal naar Berltsum, met name door verdienstelijke opslagen van Thomas Dijkstra. Hij heeft de voor-best-opslag ook overgenomen. Berltsum moet zo dadelijk tegen Sint Jacobiparochie. Na een zwakke beginfase tegen Sexbierum-Pietersbierum kwamen zij goed terug: winst met 5-3 6-4. Met name Jesse Kroon is goed aan de opslag.